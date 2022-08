Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

NBC annuncia nuovi attori per la terza stagione di Law & Order: Criminalità Organizzata. Camilla Belle (Dollface) e Gus Halper (Fear the Walking Dead) si sono uniti al cast.

Belle e Halper interpreteranno rispettivamente la coppia di potere di New York, Pearl Serrano e Teddy Silas.

Il settimo spin-off della serie originale Law & Order ha dimostrato di essere un grande successo, con star come Jennifer Beals di Flashdance e Dylan McDermott di American Horror Story nella seconda stagione. Nella prossima stagione la star protagonista sarà Rick Gonzalez (The Flash), che interpreterà un detective della polizia di New York assegnato all’Unità per la criminalità organizzata.

Nel nuovo cast saranno presenti anche Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger, Rick Gonzalez e Brent Antonello.

Lo spin-off segue Elliot Stabler (Christopher Meloni) che, dopo la morte della moglie Kathy, torna al dipartimento di polizia di New York per guidare una nuova task force contro la criminalità organizzata, ma scopre che negli ultimi dieci anni il dipartimento e il sistema giudiziario sono cambiati.

Law & Order: Criminalità Organizzata è creata dal vincitore di un Emmy Award Dick Wolf (Miami Vice), specializzato nella produzione del police procedural.

Fonte: Comic Book