Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo 14 mesi alla guida dello di uno degli spin-off di Law & Order, la showrunner Ilene Chaiken abbandona lo show Law & Order - Organized Crime, tuttora in onda con la sua seconda stagione sulla rete statunitense NBC.

La sceneggiatrice verrà sostituita da Barry O'Brien, che sarà lo showrunner per il resto della seconda stagione dello spettacolo. O'Brien è entrato a far parte del team come co-produttore esecutivo a novembre.

Ideato da Dick Wolf (Miami Vice), lo show narra le vicende del senior detective Elliot Stabler (Christopher Meloni), che dopo una devastante perdita personale torna al dipartimento di polizia di New York per guidare una nuova task force contro la criminalità organizzata, ma scopre che negli ultimi dieci anni il dipartimento e il sistema giudiziario sono cambiati.

Wolf ha dichiarato in seguito all'addio di Chailken:

"Ilene ha fatto un ottimo lavoro nel lanciare la serie TV ed è una scrittrice di talento. Lascia lo spettacolo in buone mani e siamo incredibilmente grati per i suoi contributi".

Chaiken ha preso le redini di Law & Order: Organized Crime nel dicembre 2020 come parte di un accordo generale con la Universal Television, succedendo allo showrunner originale della serie TV Matt Olmstead.

La seconda stagione sarà disponibile in Italia dal 3 marzo su Top Crime.

