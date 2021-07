Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nel suo ritorno alla televisione, Dylan McDermott ha dato vita a Richard Wheatley, un cattivo estremamente convincente nella serie TV della NBC Law & Order: Organized Crime. I fan hanno amato odiarlo, e ora potranno continuare a farlo!

McDermott ha concluso un accordo per riprendere il suo ruolo in un importante e ricorrente arco narrativo nell’imminente seconda stagione del crime drama di Dick Wolf, con protagonista Chris Meloni, ex membro del cast di Law & Order: Unità Vittime Speciali.

Inizialmente McDermott firmò un accordo di un anno per essere un personaggio ricorrente nella prima stagione dello show, in particolare la nemesi di Stabler (Meloni); il suo ruolo fu talmente apprezzato dai fan che la NBC e Wolf decisero di proporgli di tornare per la seconda stagione. In seguito a negoziazioni, McDermott ha deciso di comparire in otto episodi della nuova stagione, con un notevole compenso economico.

L’attore interpreta Richard Wheatley, un uomo d’affari con connessioni con la Mafia. Nel finale della prima stagione, viene arrestato e lo vediamo in attesa del processo per aver ucciso Kathy, la moglie di Stabler.

Fonte: Deadline