Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il nuovo capitolo dell'universo di Law & Order è finito prima ancora di iniziare: è stato infatti annunciato che la rete americana NBC ha deciso di cancellare Law & Order: For The Defense, una nuova serie spin-off che avrebbe dovuto debuttare questo autunno. La serie era stata precedentemente ordinata lo scorso maggio, ma nessuna informazione sul casting era stata annunciata. Al momento non è chiaro il motivo della cancellazione, anche se la rete ha affermato che prevede ancora di sviluppare ulteriori puntate nel franchise di Law & Order.

Law & Order: For The Defense avrebbe dovuto mettere sotto i riflettori gli avvocati insieme al sistema di giustizia penale, con ogni episodio settimanale incentrato su un racconto morale contemporaneo. Il creatore di Law & Order Dick Wolf insieme ad Arthur Forney, Julie Weitz, Peter Jankowski e Carol Mendelsohn avrebbero dovuto esserne i produttori esecutivi, con Mendelsohn come showrunner.

"Questo nuovo spettacolo è emozionante per me", aveva dichiarato Wolf quando la serie è stata annunciata per la prima volta. "Abbiamo trascorso gli ultimi 30 anni in programmi che giocavano in attacco. Ora sarà fantastico giocare in difesa, ed essere in grado di farlo con Carol è un onore e un'opportunità per entrambi di fare una televisione che non è mai stata fatta prima".

"Non vediamo l'ora di portare al pubblico l'ultimo capitolo di Law & Order, che esplorerà un diverso punto di vista del sistema di giustizia penale", ha affermato Lisa Katz, presidente della programmazione per NBCUniversal Television and Streaming. "Siamo entusiasti dell'approccio perennemente stimolante di Wolf e la sua collaborazione con Carol Mendelsohn, con cui non vedevamo l'ora di fare una serie da molto tempo".

Fonte: Comic Book