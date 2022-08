Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 12 ore fa

La serie TV Apple+ Lady In The Lake è stata costretta a interrompere le riprese qualche giorno fa, dopo che diverse persone hanno minacciato i produttori, cercando di estorcere loro del denaro.

Come ha riferito il portavoce della polizia, la troupe stava girando nel pomeriggio nel centro città, quando alcuni individui si sono avvicinati minacciandoli e dicendo loro che se non avessero interrotto le riprese avrebbero sparato a qualcuno.

Fortunatamente non si è verificato alcun incidente, e i produttori hanno deciso di spostarsi in un'altra location. Come se non bastasse gli spacciatori hanno tentato di estorcere circa 50.000 dollari alla produzione, che comunque si è rifiutata di pagare.

Lo studio dietro la serie TV, Endeavour Content, ha ribadito che la sicurezza del cast e della troupe sono al momento la massima priorità, e che è grata che nessuno si sia fatto male, ribadendo che in futuro la produzione aumenterà le misure di sicurezza.

Natalie Portman la protagonista della serie Apple TV+ è girata a Baltimora. É basata su un libro dell'ex giornalista e autrice del Baltimore Sun Laura Lippman e ha anche come protagonista Moses Ingram, recentemente vista in Obi-Wan Kenobi.

Fonte: Deadline