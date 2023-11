Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 novembre 2023

La Disney potrebbe prendere in considerazione la vendita di alcune delle sue reti televisive tradizionali: un nuovo rapporto del Wall Street Journal descrive in dettaglio come il gigante dell’intrattenimento potrebbe cercare di spostare alcuni dei suoi marchi per ridurre i costi. I colossi come ABC, FX e Disney Channel probabilmente rimarranno, ma i pilastri dei pacchetti via cavo come Freeform e National Geographic sono scommesse meno sicure.

Di recente, la Disney ha deciso di tagliare il personale di Nat Geo ed eliminare la rivista fisica - che è stata un'istituzione della cultura pop per decenni. Mentre i pacchetti via cavo entrano in un territorio più oscuro, anche canali come Freeform si trovano in una situazione particolare.

Il Wall Street Journal spiega: "Finora il lavoro dei dirigenti ha identificato ABC, Disney Channel e FX come i canali con il maggior valore per Disney, perché tutti producono contenuti popolari sulle piattaforme di streaming Disney (Disney+ e Hulu). Secondo l'analisi altre risorse, tra cui le reti via cavo Freeform e il canale National Geographic, sono meno cruciali per il futuro della Disney".

Disney non venderà alcun prodotto a Netflix

Mentre si continuava a discutere dei dati finanziari della Disney, si ipotizzava che la società potesse seguire le orme di Warner Bros. Discovery - concedendo quindi in licenza i contenuti a Netflix o ad altri concorrenti del mondo dello streaming. Durante la chiamata degli investitori di questa settimana, il CEO Bob Iger si è affrettato a bocciare questa idea. In breve, non vede un modo in cui i loro marchi principali finiscano su Netflix o su qualsiasi altra piattaforma:

"In realtà abbiamo concesso in licenza i contenuti a Netflix e continueremo a farlo. Stiamo attualmente discutendo con loro su alcune opportunità, ma non mi aspetto che concederemo loro in licenza i nostri marchi principali. Questi sono ovviamente vantaggi competitivi per noi ed elementi di differenziazione. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, per esempio, stanno tutti andando molto, molto bene sulla nostra piattaforma e non vedo perché dovremmo farlo solo per inseguire i soldi, quando in realtà sono elementi davvero importanti per il presente e il futuro del nostro business di streaming".

Disney punta a uno streaming combinato: Disney+/Hulu

Iger ha anche annunciato che avrebbero acquistato la quota di Hulu della Universal. Insieme a questa notizia è arrivata la voce di un servizio di streaming combinato Disney+/Hulu che debutterà nella primavera del 2024:

"Parlando di Hulu, siamo stati lieti di annunciare la scorsa settimana che acquisiremo la restante quota di Hulu detenuta da Comcast".

"Rimaniamo sulla buona strada per implementare un'esperienza di app unificata a livello nazionale, rendendo disponibili costosi contenuti di intrattenimento generale agli abbonati in bundle tramite Disney+", ha continuato Iger. "Ci aspettiamo che Hulu e Disney+ si traducano in un maggiore coinvolgimento, maggiori opportunità pubblicitarie, un minore abbandono della piattaforma e una riduzione dei costi di acquisizione dei clienti, aumentando così i nostri margini complessivi. Lanceremo una versione beta per gli abbonati a dicembre, dando ai genitori il tempo di impostare profili e parental control prima del lancio ufficiale all'inizio della primavera del 2024".

"A dicembre lanceremo una versione beta di Hulu e Disney+ combinati. Siamo molto ottimisti a riguardo. Ne ho visto alcune demo proprio ieri. In effetti, lo stiamo praticamente mettendo in beta in modo da consentire ai genitori di utilizzare il parental control, perché si potrà accedere alla programmazione di Hulu sulla stessa app", ha aggiunto. "E poi, a fine marzo, lo lanceremo nella sua forma completa. Pensiamo di avere grandi opportunità in termini di capacità di upsell e in termini di crescente coinvolgimento. Abbiamo scoperto che dove abbiamo raggruppato, riduciamo il tasso di abbandono e, ancora una volta, questi sono tutti passi necessarii per trasformare tutto questo in un grande business".

Fonte: Comic Book