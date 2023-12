Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 01 dicembre 2023

Matt Smith, noto per i suoi ruoli in Doctor Who e House of the Dragon, tornerà sul piccolo schermo con una nuova accattivante serie TV: l'attore produrrà e guiderà l'adattamento del romanzo di Nick Cave La Morte di Bunny Munro. Il progetto si preannuncia come una serie limitata di 6 episodi, sceneggiata da Pete Jackson (Somewhere Boy) e diretta da Isabella Eklöf (Industry, Holiday).

La Morte di Bunny Munro, coprodotto da Clerkenwell Films (lo studio dietro The End of the F***ing World e Misfits) e Sky Studios, vedrà anche Eklöf e Cave come produttori esecutivi. Le riprese inizieranno la prossima primavera.

Nello spettacolo Smith interpreterà Bunny Munro, un personaggio definito come un venditore di prodotti di bellezza porta a porta, dipendente dal sesso, alle prese con le conseguenze del suicidio di sua moglie Libby. La narrazione del romanzo segue Munro e suo figlio di 9 anni, Bunny Junior, in un tumultuoso viaggio attraverso l'Inghilterra meridionale, che precipita nel caos dopo la morte di Libby.

Nick Cave ha espresso il suo entusiasmo per l'adattamento, affermando:

"Finalmente qualcuno ha il coraggio di affrontare questa storia empia. Sono entusiasta che Sky e Clerkenwell Films stiano dando vita a Bunny in tutta la sua gloria imperfetta, e non posso pensare a nessuno meglio di Matt Smith per interpretarlo".

Matt Smith ha descritto il romanzo come "una brillante esplorazione dell'amore, del dolore e del caos", evidenziando la sua storia profonda e intricata su un padre e un figlio alle prese con la perdita e la trasformazione.

Petra Fried, amministratore delegato della Clerkenwell Films, ha lodato la storia come un "racconto attuale sulla mascolinità", sottolineando la sua miscela di temi oscuri e contorti con umorismo e umanità. Ha poi aggiunto:

"Le sceneggiature di Pete catturano brillantemente la creazione di Nick e non vediamo l'ora di vedere Matt dare vita a questo singolare antieroe".

