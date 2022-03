Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Ruper Grint spiega come le sue battute di Servant abbiano portato la sua bambina a sviluppare una predilezione per "la parola con la F". Dopo il suo incarico come Ron Weasley nel franchise di Harry Potter, Grint si è ritrovato catapultato nel mondo delle celebrità, diventando un nome familiare insieme ai colleghi Daniel Radcliffe ed Emma Watson, ed entrando a far parte del cast di Servant.

Apparendo al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Grint ha raccontato alcuni retroscena sulla serie di Apple TV+, uno in particolare riguardo la figlia che ha suscitato le risate dello studio. Durante l'intervista, il conduttore Jimmy Fallon ha chiesto se Wednesday, la figlia di Grint, sapesse già parlare:

Fallon: Ha detto prima papà o mamma?

"Entrambi, più o meno nello stesso periodo. E, inoltre, la parola con la F è arrivata abbastanza rapidamente".

Fallon: La tua bambina dice la parola con la F?

"Lo fa, passa molto tempo nel mio camerino quando provo le battute per Servant e il mio personaggio dice molto spesso la parola con la F. Ora lo dice solo ogni volta che è felice. Eravamo nel negozio di giocattoli oggi, e continuava a ripeterla.

Fallon: E la gente ride? Cosa fa?

"È una specie di reazione mista, la troviamo esilarante, quindi è una specie di incoraggiamento".

Sebbene abbia imparato a proprie spese che i bambini assimilano tutto ciò che li riconda come delle spugne, Grint ha chiaramente preso di buon grado la parolaccia di sua figlia. Ovviamente, pur trovando divertente questo lato della situazione, è improbabile che Wednesday vedrà Servant molto presto. Detto questo, Grint ha rivelato di aver lentamente iniziato a presentare alla piccola Wednesday il mondo di Harry Potter, quindi arriverà sicuramente il momento in cui Grint amplierà la visione della sua bambina con la sua ultima avventura.

Fonte: Screen Rant