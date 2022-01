Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Jericho potrebbe essere tornato, ma il dramma è tutt'altro che finito. Servant, la serie Apple TV+ di M. Night Shyamalan, tornerà per la terza stagione il 21 gennaio e, a giudicare dall'anteprima appena rilasciata, le cose stanno per diventare ancora più strane.

Dopo il finale della seconda stagione, alcuni fan hanno iniziato a credere che Leanne sia una santa o addirittura un angelo caduto in disgrazia, ma sembra che stia cercando di essere solo umana nei prossimi episodi.

Per quanto Leanne possa provare, sembra che la Chiesa non crede che Leanne possa stare con i Turner e vivere una vita come desidera. Nel trailer ufficiale, Dorothy (Lauren Ambrose) dice a Sean (Toby Kebbell): "Questo culto può tornare per lei in qualsiasi momento".

E nell'anticipazione, quel momento è adesso. Vediamo Leanne camminare in punta di piedi attraverso la residenza dei Turner mentre uno sconosciuto perquisisce la casa ad alta voce. Si nasconde in fretta in un armadio e videochiama Sean, sussurrando: "C'è qualcuno in casa". Mentre Sean spiega freneticamente la situazione a Dorothy, lo schermo diventa nero, lasciandoci a chiederci se Leanne verrà portata via dal culto.

Mentre i fan della serie hanno atteso letteralmente le risposte a qualsiasi loro domanda, alcune delle quali si sono poste sin dalla prima stagione, sembra che Shyamalan spiegherà le cose a tempo debito. Dopotutto, lo spettacolo giungerà a una conclusione dopo la sua quarta e ultima stagione.

Matt Cherniss, capo della programmazione di Apple TV+, ha anticipato che nella quarta stagione il "mistero avvincente prende un'altra svolta sorprendente".

Fonte: E! News