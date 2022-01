Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Secondo le metriche di Nielsen per i programmi TV più visti in streaming negli Stati Uniti per tutto l'anno scorso, dodici dei primi quindici programmi appartengono a Netflix mentre Apple TV+, Hulu e Disney+ ne avevano solo uno ciascuno. HBO Max, Peacock e Amazon Prime Video avevano una serie nella Top 15.

L'elenco di Nielsen rivela gli spettacoli più popolari Netflix, dai reality show ai drammi romantici come Virgin River e Bridgerton e a spettacoli d'azione come Cobra Kai e persino il successo internazionale Squid Game. Per quanto riguarda le altre piattaforme della lista, The Handmaid's Tale di Hulu e Ted Lasso di Apple TV+ sono entrati in Top 15, mentre l'unica serie Disney+ a fare colpo è stata WandaVision.

L'elenco completo dei 15 migliori programmi TV in streaming negli Stati Uniti sono:

Fonte: Comic Book