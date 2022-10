Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il sipario sta per calare su L'Estate in cui Imparammo a Volare: Netflix ha infatti annunciato che la prossima seconda stagione della serie TV con Katherine Heigl e Sarah Chalke sarà l'ultima.

Il prossimo capitolo sarà composto da 16 episodi e sarà diviso in due parti: i primi nove arriveranno il 2 dicembre, e gli ultimi sette episodi nel 2023.

"Quando l'improbabile duo Tully (interpretata dalla star di Grey's Anatomy Heigl) e Kate (interpretata dalla star di Scrubs Chalke) si incontrano all'età di 14 anni, non potrebbero essere più diverse", recita la sinossi. "Tully è la ragazza sfacciata e audace che non puoi ignorare, mentre Kate è la ragazza timida che non noti mai. Ma quando una tragedia le riunisce, sono legate per la vita, diventando inseparabili migliori amiche. Insieme vivono 30 anni di alti e bassi: trionfi e delusioni, cuori spezzati, gioia, e un triangolo amoroso che mette a dura prova la loro amicizia. Una passa alla ricchezza e alla fama, l'altra sceglie il matrimonio e la maternità. Ma il loro legame resiste per decenni, finché non si trova ad affrontare la prova finale".

Il cast è composto da Ali Skovbye (When Calls the Heart) e Roan Curtis (The Magicians) che interpreteranno le giovani versioni di Tully e Kate, mentre Heigl e Chalke incarneranno i personaggi negli ultimi decenni. Al loro fianco sono presenti Ben Lawson (Designated Survivor), Yael Yurman (The Man in the High Castle), Beau Garrett (Girlfriends' Guide to Divorce) e le new entry India de Beaufort come Charlotte, Greg Germann nel ruolo di Benedict, Jolene Purdy nei panni di Justine e Ignacio Serricchio come Danny.

Fonte: TVLine