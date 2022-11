Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver annunciato che il sipario sta per calare su L'Estate in cui Imparammo a Volare: Netflix ha condiviso il trailer ufficiale del prossimo capitolo della serie TV - composto da 16 episodi e diviso in due parti, con i primi nove in arrivo il 2 dicembre e gli ultimi sette nel 2023.

"Quando l'improbabile duo Tully (interpretata dalla star di Grey's Anatomy Heigl) e Kate (interpretata dalla star di Scrubs Chalke) si incontrano all'età di 14 anni, non potrebbero essere più diverse", afferma la sinossi. "Tully è la ragazza sfacciata e audace che non puoi ignorare, mentre Kate è la ragazza timida che non noti mai. Ma quando una tragedia le riunisce, sono legate per la vita, diventando inseparabili migliori amiche. Insieme vivono 30 anni di alti e bassi: trionfi e delusioni, cuori spezzati, gioia, e un triangolo amoroso che mette a dura prova la loro amicizia. Una passa alla ricchezza e alla fama, l'altra sceglie il matrimonio e la maternità. Ma il loro legame resiste per decenni, finché non si trova ad affrontare la prova finale".

Oltre alle protagoniste Sarah Chalke e Katherine Heigl, il cast è composto da Ali Skovbye (When Calls the Heart), Roan Curtis (The Magicians), Ben Lawson (Designated Survivor), Yael Yurman (The Man in the High Castle), Beau Garrett (Girlfriends' Guide to Divorce), India de Beaufort, Greg Germann, Jolene Purdy e Ignacio Serricchio.