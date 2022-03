Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

C'è stato un drammatico aumento dei crimini d'odio anti-asiatici negli Stati Uniti negli ultimi anni, che secondo un rapporto di NBC News sono aumentati del 73% nel 2020 e ancora di più nel 2021, che sono aumentati del 339%. In risposta a ciò, il movimento Stop AAPI Hate ha preso piede in tutta la nazione poiché le notizie di attacchi contro asiatici-americani e isolani del Pacifico continuano ancora regolarmente. L'ultimo caso vede vittima l'attrice Karen Fukuhara, nota per essere apparsa in The Boys e in The Suicide Squad, che si è rivolta ai social media per rivelare di essere stata attaccata da un aggressore sconosciuto.

"Oggi sono stata colpita alla testa da un uomo (sto fisicamente bene) e questa merda deve finire. Noi donne, asiatiche, anziani abbiamo bisogno del tuo aiuto", ha scritto in un post. "Raramente condivido la mia vita privata, ma oggi è successo qualcosa che pensavo fosse importante. Stavo andando in un bar per prendere un caffè e un uomo mi ha colpito alla nuca. È venuto fuori dal nulla. Non abbiamo avuto alcun contatto visivo prima, non stavo facendo niente fuori dall'ordinario. Mi ha colpita di sorpresa e il mio cappello è volato via. Quando ho guardato indietro, era a pochi metri da me (deve aver continuato a camminare dopo avermi colpito). Ho pensato di affrontarlo, ma ha iniziato a venire verso di me e non ho pensato che valesse la pena rischiare. Dopo alcuni secondi a fissarsi l'un l'altro, e lui che mi urlava, alla fine si è allontanato".

Ha continuato: "Questa è la prima volta che sono stata colpita fisicamente, anche se in passato mi sono stati rivolti insulti razzisti e azioni offensive. Scrivo questo perché ne ho parlato con dei miei amici che non avevano idea che questi crimini d'odio accadano tutti i giorni a persone normali, persone con cui condividono i pasti. Ho sentito che era importante aumentare la consapevolezza. Alla fine so di essere stata fortunata. Sarebbe potuto tornare per colpirmi di nuovo. Avrebbe potuto avere un arma. Lo shock di questa esperienza mi ha fatto pensare di prendere lezioni di autodifesa. Ma perché è qualcosa a cui dobbiamo pensare noi come 'vittime'? Che soddisfazione provano questi perpetratori nel picchiare le donne, gli asiatici, gli ANZIANI? Devono essere ritenuti responsabili. Cosa possiamo fare come comunità per prevenire questi crimini orribili?".

Il post di Fukuhara ha ricevuto tantissimi commenti di supporto, anche quello del suo co-protagonista di The Boys Jack Quaid, che ha commentato:

"Karen grazie per aver condiviso la tua esperienza. Mi dispiace così tanto che ti sia successo. Ti voglio bene. Sono qui se hai bisogno di qualcosa".

Fonte: Comic Book