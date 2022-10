Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Sebbene le molteplici serie TV di Mike Flanagan su Netflix condividano alcune somiglianze, ogni progetto finora ha dimostrato di avere il proprio unico DNA. Questo è in parte il motivo per cui il suo ultimo progetto, The Midnight Club, non è mai stato concepito come The Haunting of Brightcliffe Hospice.

In effetti, l'idea di includerlo come un'altra puntata della sua acclamata antologia Haunting non è mai stata nemmeno un'opzione:

"Questa è la prima volta che mi è passato per la testa!", ha affermato Flanagan. "Il discorso con Haunting è che abbiamo sempre voluto che fosse principalmente basato su un pezzo di letteratura horror classica, e idealmente qualcosa che è stato adattato in precedenza, in modo da fare qualcosa di diverso. Quando pensiamo a Haunting, pensiamo ad autori come Edgar Allan Poe e Charles Dickens, o Henry James e Shirley Jackson. L'altro criterio è che deve riguardare principalmente i fantasmi. Questa cosa è nata con The Fall of the House of Usher, perché era basato su Poe. Semplicemente non è una storia di fantasmi, mentre The Midnight Club è sempre stato una cosa a sé stante".

Questo però non significa che la porta per una terza stagione sia chiusa. Sebbene al momento non ci siano piani per un seguito a The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, l'argomento salta spesso fuori tra Flanagan e il CEO Trevor Macy.

"Ciò che rende Haunting, Haunting, e il come e il quando potremmo tornare a quella narrazione, è qualcosa di cui parliamo abbastanza spesso, perché abbiamo sempre lasciato quella porta aperta", ha affermato Flanagan. "Ma non vogliamo farlo solo per il gusto di farlo".

Macy ha fatto eco alle parole di Flanagan, aggiungendo:

"Non tutto è Haunting. Discutiamo molto su questo, perché sarebbe fantastico fare un altro capitolo, ma bisogna essere rigorosi su cosa è e cosa non è".

Flanagan è intervenuto l'ultima volta sul futuro dell'antologia in un tweet di dicembre 2020, in cui ha scritto:

"Al momento non ci sono piani per altri capitoli. Mai dire mai, ovviamente, ma in questo momento siamo concentrati su una lista di altri progetti per il 2021 e oltre. Se le cose dovessero cambiare, lo faremo assolutamente sapere a tutti!".

