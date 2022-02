Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La terza stagione de L'Amica Geniale è giunta al termine e nelle battute finali dello show prodotto da HBO in collaborazione con la Rai abbiamo avuto la possibilità di vedere il nuovo volto di Lenù nella sua versione più adulta.

Elena Greco ha infatti preso l'aereo con Nino Sarratore, pronta a vivere la sua vita senza più limitazioni. Quando si alza per andare in bagno, si specchia e viene mostrato allo spettatore il riflesso di Alba Rohrwacher. L'attrice italiana, compagna del regista Saverio Costanzo, è già in un certo senso comparsa nella serie TV, fungendo da voce narrante delle storie di Lila e Lenù.

Si sapeva già da tempo che ci sarebbe stato un salto temporale che avrebbe mostrato i personaggi adulti, ma ha comunque fatto un certo effetto vedere un viso diverso da quello di Margherita Mazzucco.

Non è invece ancora chiaro chi sostituirà Gaia Girace nel ruolo di Lila. In rete circolano voci al riguardo e sono stati fatti i nomi di Luisa Ranieri e Irene Maiorini, ma al momento non si hanno notizie ufficiali.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vostre serie TV preferite.