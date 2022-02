Scritto da: Valentina Biafore - Data di pubblicazione: 23 gennaio 2022

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

C’è attesa per i nuovi episodi de L’Amica Geniale, serie TV targata Rai tratta dal romanzo scritto da Elena Ferrante.

Il ritorno di Elena e Lila e del terzo ciclo di episodi è stato addirittura anticipato con grande stupore dei tanti fan. Scopriamo insieme i dettagli della nuova attesissima serie.

Quando esce la nuova stagione?

Inutile ripetere quanta sia stata l’attesa dei fan per L’Amica Geniale 3 e l’enorme stupore nello scoprire che la produzione ha deciso di anticipare l’uscita della fiction Rai. Ormai la serie tratta da romanzi della Ferrante è diventato un vero e proprio fenomeno a livello globale: molte sono le storie attese sia in Italia che all’estero. Inizialmente il debutto del terzo ciclo di episodi era previsto per martedì 8 febbraio. Con il cambio di programmazione Rai, si è deciso per dare il via domenica 6 febbraio 2022, anticipando così di due giorni.

Trama e anticipazioni

La terza stagione de L’Amica Geniale si aprirà diversi anni dopo l’ultimo episodio della seconda. Ritroviamo delle due protagoniste, Elena e Lila, ormai trentenni e con una vita completamente cambiata. Elena, detta Lenù, ha iniziato il suo percorso da scrittrice, mentre Lila ha trovato la forza per voltare pagina e lasciarsi alle spalle il marito violento. Con un figlio a carico e il terrore lasciato da Stefano, Lila dovrà lottare, ma con l’aiuto dei suoi amici si è rifugiata a San Giovanni a Teduccio, insieme con il piccolo Rino.

La trama proposta andrà ad adattare, con alcune modifiche, quella di “Storia di chi fugge e di chi resta”, quindi l’ambientazione sarà quella degli anni ’70: Lenù dovrà gestire le prime critiche e scontrarsi con un matrimonio quello con Pietro che non la soddisfa.

Tornata a Napoli, Elena ritroverà Enzo e Pasquale e le parleranno di Lila e delle sue condizioni. Il rapporto tra le due amiche è notevolmente cambiato data la distanza, ma nonostante tutto l’affetto non si è mai dissipato. Per far quadrare i conti, Lila lavora in fabbrica, dove viene sfruttata. In questa disagevole situazione si aggiungono le critiche del popolino che la descrivono come una donna dai facili costumi. La luce in fondo al tunnel è Enzo, che ama, e che aiuta con le lezioni private d’informatica. Insieme proveranno a cambiare la loro vita, lottando per i diritti dei lavoratori. Lei si trasformerà, infatti, in una sindacalista.

Elena Ferrante ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La regia in questa stagione è affidata a Daniele Lucchetti subentrato a Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher. La produzione è della Wildside in collaborazione con Fandango, The Apartment, Umedia e Mowe per Rai Fiction e HBO.

Il trailer della nuova stagione

In molti si sono chiesti il perché dell'assenza di promo in rotazione su Rai 1 in vista del debutto a poche settimane dall'inizio della serie, ma l'improvviso arrivo del mini trailer è bastato per creare ancora più attesa e dissipare ogni dubbio. “Tu sei forte. Io non lo sono mai stata, Lenù“, è la frase che accompagna il trailer.

Di seguito, il trailer ufficiale de L'amica Geniale 3, rilasciato il 20 gennaio 2022 dalla Rai durante la serie Doc - Nelle tue Mani:

Cast, attori e personaggi

Le Protagoniste principali sono Raffaella “Lila” Cerullo e Elena “Lenù” Greco interpretate anche in questa stagione da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Sappiamo già che le due attrici saranno presenti in tutti gli otto episodi del nuovo capitolo.

Ecco di seguito il cast del terzo capitolo de L'Amica Geniale e i rispettivi personaggi interpretati:

Gaia Girace : Raffaella “Lila” Cerullo;

: Raffaella “Lila” Cerullo; Margherita Mazzucco : Elena Greco;

: Elena Greco; Francesco Serpico : Nino Sarratore;

: Nino Sarratore; Emanuele Valenti : Donato Sarratore;

: Donato Sarratore; Elvis Esposito : Marcello Solara;

: Marcello Solara; Alessio Gallo : Michele Solara;

: Michele Solara; Giovanni Amura : Stefano Carracci;

: Stefano Carracci; Ulrike Migliaresi : Ada;

: Ada; Gennaro De Stefano : Rino Cerullo;

: Rino Cerullo; Fabrizio Cottone : Alfonso Carracci;

: Alfonso Carracci; Clotilde Sabatino : la professoressa Galiani;

: la professoressa Galiani; Dora Romano: la maestra Oliviero.

Dove vedere i nuovi episodi

Gli 8 episodi del terzo capito della saga partenopea, che riprende il terzo romanzo della Ferrante, verranno trasmessi su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo, a partire dal 6 febbraio 2022 e suddivisi in quattro puntate da due episodi trasmesse settimanalmente.

Le riprese si sono svolte in particolare nelle zone di Napoli, e sappiamo già che l’ultimo capitolo tetralogia è già in preparazione.

Con Lila e Lenù finalmente "adulte" e soprattutto insieme ad affrontare lotte di classe, matrimoni e malattie, chi fugge e chi resta in questi nuovi episodi della celebre serie internazionale?