Netflix ha commissionato una nuova serie animata di Kung Fu Panda, con Jack Black che tornerà a doppiare il personaggio principale, Po.

Nella serie, intitolata Kung Fu Panda: The Dragon Knight, una misteriosa coppia di donnole ha messo gli occhi su una collezione di quattro potenti armi. Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia in giro per il mondo; diventerà alleato con un cavaliere inglese senza fronzoli di nome Lama Errante. Insieme, questi due guerrieri intraprendono un'avventura epica per trovare prima le armi magiche e salvare il mondo dalla distruzione, e potrebbero persino imparare qualcosa l'uno dall'altro, nel frattempo.

Come tutti i progetti del franchise Kung Fu Panda, la nuova serie proviene dalla DreamWorks Animation. Peter Hastings e Shaunt Nigoghossian sono i produttori esecutivi della serie, con Chris Amick e Ben Mekler come co-produttori esecutivi.

La serie segna la prima volta in cui Black torna come Po dal film del 2016 Kung Fu Panda 3.

Intanto, ci sono stati anche altri due spettacoli animati di Kung Fu Panda fino a oggi: il primo, Kung Fu Panda - Mitiche Avventure, è andato in onda su Nickelodeon per tre stagioni; il secondo, Kung Fu Panda: Le Zampe del Destino, è andato in onda su Amazon Prime Video per una stagione. Entrambi gli spettacoli hanno visto Mick Wingert assumere il ruolo di Po.

