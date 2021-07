Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Escludendo Spiderman: Far From Home, la tanto attesa e bramata pellicola di Avengers: Endgame si è configurata come il giusto punto d’arrivo di una storia, quella del MCU, iniziata nell’ormai lontano 2008, portando a compimento le trame di alcuni dei suoi personaggi più amati e storici.

La vita del franchise è però tutt’altro che conclusa, infatti gli show WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e il recente Loki, nonché il film Black Widow, hanno ufficialmente inaugurato la cosiddetta Fase 4, anticipando dettagli e seminando qua e là indizi sulla direzione che i piani alti hanno intenzione di seguire.

Ad aver sicuramente attirato in forma maggiore l’attenzione dei fan vi è una particolare e misteriosa new entry: stiamo parlando della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, interpretata dall’attrice Julia Louis-Dreyfus, conosciuta per il ruolo di Selina Meyer in Veep – Vicepresidente Incompetente.

L’ambiguo personaggio ha fatto la sua prima apparizione nella serie dedicata ai due migliori amici di Captain America, decidendo di ingaggiare l’ormai caduto in disgrazia John Walker (Wyatt Russell).

In seguito, nella scena post-credit di Black Widow, ha incontrato Yelena Belova (Florence Pugh) e, durante una conversazione sulla tomba di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), le ha suggerito che il vero colpevole della morte della sorella è Clint Barton (Jeremy Renner).

Quali siano i suoi piani ancora non è dato saperlo, ma sicuramente qualcosa di grande bolle in pentola, infatti lo stesso Kevin Feige ha accennato in un’intervista che la Contessa tornerà ancora in altri prodotti del MCU:

“Sta certamente progettando qualcosa” - ha dichiarato il produttore - “Sembra che al momento sia in fase reclutamento. Yelena lavora già per lei? Probabilmente hanno già una qualche connessione. Il futuro è luminoso per l'MCU perché c'è Julia. Siamo suoi grandi fan alla Marvel. Abbiamo avuto un incontro generale con lei molti anni fa. Louis D'Esposito e io siamo stati davvero entusiasti di aver fatto la sua conoscenza, anche perché è una tale icona, e noi degli Studios amiamo Steinfeld. Quindi l'idea di inserirla in questo universo c’era sempre stata, cercando di trovare il modo e il momento giusto. E così è arrivato questo ruolo e l'opportunità di averla in Black Widow e The Falcon and the Winter Soldier, e forse in altre produzioni future”.

Fonte: Comic Book