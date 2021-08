Kevin Can F**k Himself 2: Rinnovata la Serie TV targata AMC

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre l’Italia ha da poco iniziato a fare la conoscenza delle disavventure di Allison McRoberts, con la recente aggiunta nel catalogo di Prime Video della prima stagione, la rete televisiva AMC ha annunciato il rinnovo di Kevin Can F**k Himself per un nuovo ciclo di episodi.

La dark comedy, creata da Valerie Armstrong, alternando sequenze girate con lo stile delle classiche sit-com a momenti dal taglio tipico dei drama, segue le vicende di Allison, una donna frustrata dal suo infelice matrimonio con il pigro e immaturo Kevin.

“È il mondo di Kevin ed Allison ci vive e basta. O non è così? Questa serie è stata costruita su un concetto nuovo e unico, e il team creativo, guidato da Valerie e Annie, ha realizzato una prima stagione molto divertente che ha davvero fatto discutere e parteggiare per la moglie della sitcom come mai prima d'ora” - ha dichiarato Dan McDermott, presidente alla programmazione originale per AMC Networks e AMC Studios.

Alle sue parole sono seguite quelle della stessa ideatrice dello show, che ha affermato: “Siamo davvero grati alla AMC per aver dato una casa al nostra piccola e strana serie TV. Creare la prima stagione di Kevin Can F**K Himself e raccontare questa storia è stata la gioia della mia vita. Non potremmo essere più entusiasti di rimanere a Worcester con Allison per un altro anno”.

Fonte: Variety