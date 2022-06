Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 45 minuti fa

Giungono interessanti novità dal fronte di Justified: City Primeval, la serie TV sequel di Justified: è stato infatti reso noto che al cast si unirà anche Ravi Patel, che interpreterà un personaggio di nome Rick Newley.

Il sequel si ispira al romanzo di Elmore Leonard City Primeval: High Noon in Detroit, e alla notizia dell’arrivo del revival i fan hanno gioito alla prospettiva di rivedere in scena la star Timothy Olyphant. Per l’attore, inoltre, sarà un ritorno emozionante, in quanto la figlia Vivian Olyphant interpreterà Willa Givens, figlia del suo personaggio nel revival.

"Justified è stato uno degli show più acclamati dalla critica dell'ultimo decennio, un adattamento dell'opera di Elmore Leonard che è stato portato in vita in modo così colorato da Timothy Olyphant nei panni di Raylan Givens, da Graham Yost e da tutto il team di produttori, scrittori, registi e cast", ha affermato Eric Schrier, Presidente di FX Entertainment. "Il fatto che questo gruppo si riunisca di nuovo con Tim nei panni di Raylan in una nuova e diversa storia di Elmore Leonard è entusiasmante. Voglio ringraziare i nostri showrunner Dave e Michael, e i loro colleghi produttori esecutivi Tim, Graham, Sarah e Carl, la proprietà di Elmore Leonard e i nostri partner della Sony Pictures Television, per aver reso possibile tutto questo".

Dave Andron e Michale Dinner scriveranno la serie e saranno anche showrunner e produttori esecutivi, così come lo sarà lo stesso Olyphant.

Justified si è conclusa nel 2015 dopo sei stagioni e più di 70 episodi.

Fonte: Comic Book