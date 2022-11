Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Scarlett Johansson sta per assumere il suo primo ruolo televisivo importante: la star della Marvel sarà infatti la protagonista dell'inedito thriller di Prime Video, Just Cause.

Basato sul romanzo di John Katzenbach, lo spettacolo è incentrato sulla giornalista Madison "Madi" Cowart (Johansson), che viene assegnata a un'intervista a un detenuto nel braccio della morte negli ultimi giorni prima della sua esecuzione. Nel romanzo, il personaggio di Johansson era un uomo. Prime Video ha ufficialmente ordinato la serie TV, con Johansson che fungerà da produttore esecutivo insieme alla scrittrice Christy Hall (I Am Not Okay With This).

Come uno strano scherzo del destino, questa è in realtà la seconda interpretazione di Johansson del romanzo di Katzenbach: uno dei suoi primi ruoli, quando era ancora una bambina, è stato nella versione cinematografica del 1995, con Sean Connery e Laurence Fishburne.

Fonte: TVLine