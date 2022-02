Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il successo di The Mandalorian, Jon Favreau è stato una presenza costante nel mondo di Star Wars, lavorando al fianco di Dave Filoni per una buona parte dei prodotti in arrivo sul piccolo schermo.

Secondo un recente rapporto, Favreau aveva originariamente firmato solo per la prima stagione di The Mandalorian, ma dopo la crescita della popolarità dello spettacolo ha ottenuto un accordo "folle" con Lucasfilm per rimanere a bordo della serie TV.

Il rapporto osserva che la Disney tende ad essere piuttosto severa quando si tratta di compensare i propri creativi. Hanno da tempo la reputazione di pagare meno di altri studi e di fare affidamento sul fatto che sono la Disney, quindi tutti vogliono lavorare con loro o alle loro proprietà - mentalità rafforzata solo dall'acquisizione di Star Wars e Marvel.

Secondo le notizie, "Certo, ci sono delle eccezioni. Favreau ha inizialmente firmato per fare solo una stagione di The Mandalorian, quindi quando è diventata la serie caratteristica di Disney+, ha ottenuto un incredibile accordo per continuare a lavorarci, con bonus e incentivi per la scrittura o per la direzione dei singoli episodi".

Favreau non è estraneo ai grandi affari Disney. Ha diretto i primi due film di Iron Man, poi Il Libro della Giungla, poi The Mandalorian e anche Il Re Leone, rendendolo uno dei registi di maggior incasso nella storia recente dello studio.

Fonte: Comic Book