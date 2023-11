Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 01 novembre 2023

È sempre una notizia deludente quando una serie amata dai fan viene cancellata. L'ultima vittima è Joe Pickett, che non tornerà con una terza stagione.

La decisione di Paramount+ di non proseguire con ulteriori capitolo potrebbe essere stata influenzata da una serie di fattori, tra cui l'audience, i costi di produzione e le strategie di programmazione. Mentre i fan potrebbero essere dispiaciuti per la mancanza di una conclusione appropriata alla storia, possono almeno rifugiarsi nel fatto che le prime due stagioni continueranno a essere disponibili per la visione in streaming, permettendo così a nuovi spettatori di scoprire lo spettacolo.

Il cast è composto da Michael Dorman, Julianna Guill, David Alan Grier, Sharon Lawrence, Mustafa Speaks, Paul Sparks, Skywalker Hughes e Kamryn Pliva.

La serie TV è stata creata dai registi, showrunner e produttori esecutivi John Erick Dowdle e Drew Dowdle. Doug Wick e Lucy Fisher sono stati produttori esecutivi insieme a C.J. Box, autore dell'omonima serie di libri bestseller del New York Times.

Fonte: Deadline