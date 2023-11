Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 novembre 2023

Il creatore di Invincible Robert Kirkman ha espresso piani ambiziosi per il futuro della serie TV, sostenendo che potrebbe durare per molte altre stagioni: durante una recente intervista, Kirkman ha infatti rivelato che, nonostante la seconda stagione della serie animata sia appena arrivata al giro di boa, vuole che lo spettacolo duri il maggior numero di stagioni possibile.

Il creatore ha affermato di avere un piano ben preciso per l'adattamento del fumetto, e di desiderare che lo spettacolo duri 100 stagioni - se fosse possibile:

"Sto lavorando su ogni stagione con in mente il fatto che dureremo tutto il tempo necessario per adattare tutti i fumetti, perché voglio - se siamo abbastanza fortunati da poterlo fare - che gli episodi siano perfettamente legati l'uno all'altro. E così, mentre stavamo scrivendo la prima stagione, ho pensato: 'Okay, beh, questo porterà a questo. Questo accadrà nella stagione 3, e questo accadrà nella stagione 4, e poi, se lo facciamo in questo modo, potrà accadere nella stagione 5 e nella stagione 6'. Ho una road map approssimativa per tutto fin dall’inizio. Questo non è mai cambiato. Non abbiamo ancora nulla da annunciare per quanto riguarda la stagione 3, ma siamo molto fiduciosi che andremo avanti per un bel po'. Voglio dire, sto già pensando a 100 stagioni".

Invincible è disponibile in streaming su Prime Video.

Fonte: Screen Rant