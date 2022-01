Invincible 2: Steven Yeun ci aggiorna sulla prossima Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Ad Aprile dello scorso anno, lo stesso giorno in cui è stato presentato in anteprima il finale di stagione della serie TV Invincible, Amazon Prime Video aveva annunciato che la serie animata era stata rinnovata per addirittura due stagioni.

Da allora ci sono state poche notizie sulla seconda e terza stagione dello show, ma recentemente il doppiatore Steven Yeun ha offerto un aggiornamento sul prossimo lotto di episodi, rivelando che non hanno ancora iniziato a registrare il doppiaggio.

"Non abbiamo iniziato, ma inizieremo presto. Ho parlato con Robert Kirkman ed è super eccitato al riguardo. Pensa che la seconda stagione sarà migliore delle prima, cosa di cui non ho dubbi. Se si prende in considerazione il suo materiale di partenza è un fumetto incredibile, e solo pensando a quanta storia non è stata ancora raccontata, sarà pazzesco. Sono davvero entusiasta".

L’attore sudcoreano Yeun ha anche sottolineato come le forti reazioni positive del pubblico, sono un buon auspicio per il futuro dell’animazione dedicata agli adulti:

"Sarò onesto, non mi aspettavo questo livello di risposta. La gente ha davvero apprezzato lo show. Questo non vuol dire che pensavo che la serie TV non sarebbe piaciuta. È solo che non sapevo quanta gente l’avrebbe apprezzata in questo modo. L’appetito dell’America per l’animazione per adulti è davvero forte. Io ci sono cresciuto. Tutti noi, della nostra generazione e oltre, ci siamo cresciuti. In gran parte, la nostra programmazione è stata dettata dalle generazioni precedenti, che non amavano necessariamente l’animazione in quel modo. Siamo in un periodo strano in cui vedo tanti bambini che guardano anime e tante persone che guardano l’animazione per adulti. La gente sta imparando a conoscere Don Hertzfeldt. Penso che avremo, si spera, dei livelli di animazione pari a quelli di Hayao Miyazaki. Lo facciamo già con la Pixar. È un mondo nuovo, tutto nuovo di zecca".

La prima stagione di Invincible è disponibile sulla piattaforma Prime Video.

