Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo un primo lotto di episodi di successo, Prime Video ha annunciato il rinnovo di Invincible sia per una seconda che per una terza stagione. Da quell'annuncio non sono però state date molte nuove informazioni, e ad oggi non si hanno notizie in merito alla data di rilascio. Fortunatamente, secondo le parole di un membro del cast, sembra che il prossimo capitolo potrebbe essere in qualche modo vicino al debutto.

In una nuova intervista Khary Payton, che dà la voce a Black Samson, ha confermato che lo spettacolo ha già iniziato la produzione della terza stagione. Dato ciò, la seconda è già conclusa - almeno per quanto riguarda la registrazione audio. Nonostante questa notizia incoraggiante, Payton ha affermato che ci vorrà ancora del tempo prima del rilascio:

"Abbiamo terminato la stagione 2, stiamo lavorando alla terza. Ma è difficile dare altre informazioni in questo momento", ha rivelato riguardo al ritorno dello show.

Anche se è bello sapere che Payton ha finito di lavorare alla seconda stagione di Invincible, vale la pena sottolineare che probabilmente non è così per tutti i membri del cast. Con le serie animate spesso le registrazioni vengono eseguite molto prima del lavoro di animazione effettivo. Quindi, mentre l'attore e il resto del cast potrebbero essere già al lavoro sui dialoghi della terza stagione, è ancora difficile sapere quando la seconda potrebbe effettivamente arrivare.

La prima stagione di Invincible è disponibile in streaming su Prime Video.

Fonte: Comic Book