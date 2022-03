Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

J.K. Simmons ha recentemente confermato che si sta preparando a registrare finalmente le sue battute per la seconda stagione di Invincible di Prime Video - di cui l'attore non ha detto molto a parte il fatto che la produzione è "imminente":

"Di nuovo, devo sempre attento agli spoiler, ma penso di poter dire che torneremo a lavorare molto presto in cabina di registrazione. Ora, tra noi che facciamo le nostre prime registrazioni e il completamento dell'animazione passeranno ovviamente molti mesi e probabilmente più di un anno, immagino. Ma sì, Invincible sta lavorando seriamente e la seconda stagione è imminente".

L'amato attore ha continuato ammettendo di essere rimasto sorpreso dall'accoglienza ricevuta dalla serie, dato che non conosceva il materiale originale prima di firmare per il progetto:

"Onestamente, poiché non conoscevo il materiale originale prima che mi fosse inviato quando ho firmato per fare Invincible, sono rimasto sorpreso dall'impatto che ha avuto. Era come la maggior parte delle serie animate, in quanto c'è una libertà extra per esplorare e sentirsi liberi di correre dei rischi davvero audaci. È stato davvero divertente, e ho avuto degli attori davvero meravigliosi con cui lavorare, come Steven Yeun e Sandra Oh, è un cast fantastico. Quindi sono impaziente di tornare a lavorare insieme a loro".

Fonte: Comic Book