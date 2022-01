Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

In queste ultime ore Netflix ha presentato il trailer ufficiale della serie TV incentrata su Anna Delvey, Inventing Anna. "Anna Delvey è un capolavoro, stronzette!", urla Julia Garner - che la interpreta - nel video in calce.

La serie, che sarà rilasciata sulla piattaforma l'11 febbraio, vede Garner (Ozark) nei panni del misterioso personaggio protagonista, che secondo la logline ufficiale "ha rubato i cuori della scena sociale di New York - e ha rubato i loro soldi. Ma Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo volto del sogno americano?".

Inventing Anna è la prima serie creata da Shonda Rhimes per Netflix (il suo coinvolgimento in Bridgerton la vede nelle vesti di produttrice esecutiva) e segue una giornalista (Anna Chlumsky) che, incuriosita da Delvey, inizia a indagare sulle sue vicende nella grande Mela. La serie è ispirata dall'articolo del New York Magazine di Jessica Pressler How Anna Delvey Tricked New York's Party People,

Nel cast troveremo anche Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

