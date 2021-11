Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

In queste ultime ore, Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Inventing Anna - nuova serie TV di Shonda Rhimes - e ha annunciato che lo spettacolo, incentrato su Anna Delvey, sarà rilasciato l'11 febbraio 2022.

Ispirata dall'articolo del New York Magazine di Jessica Pressler How Anna Delvey Tricked New York's Party People, il prodotto segue Vivian Kent (Anna Chlumsky), una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey (Julia Garner), l'ereditiera tedesca e celebrità di Instagram che è entrata a far parte della scena sociale di New York per farsi degli amici - e rubare i loro soldi.

Mentre Vivian si chiede se Anna sia qualcosa di più di una truffatrice, le due iniziano a sviluppare un legame di amore-odio. Nel cast troveremo anche Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

"Vivian è una reporter che raccoglie i racconti di altre persone su chi sia Anna", spiega Rhimes. “È la persona che ci accompagna attraverso l'intera faccenda”. La vera Anna era sotto processo nella primavera del 2019, e Rhimes ricorda la difficoltà di scrivere la storia mentre si evolveva:

"È stata un'esperienza davvero pazzesca. Ci fermiamo, letteralmente, e aspettiamo il verdetto in modo da poter scrivere la fine dello spettacolo”.

Rhimes ha deliberatamente scelto di non incontrare la vera Anna Delvey:

"Non l'ho incontrata di proposito innanzitutto perché era in prigione - e c'era la pandemia. Ma non l'ho incontrata anche perché non volevo essere influenzata. Anna, chiunque può confermarlo, ha una personalità selvaggiamente carismatica, e non volevo incontrarla e innamorarmi perdutamente di lei, per poi essere dalla sua parte. Ma non volevo nemmeno incontrarla e detestarla, e poi essere contro di lei. Volevo restare neutra, il più possibile".

Inventing Anna avrà nove episodi, e sarà rilasciata su Netflix l'11 febbraio 2022.

Fonte: Variety