Netflix ha svelato un primo sguardo a Inventing Anna, la nuova serie limitata di Shonda Rhimes che sarà presentata in anteprima nel 2022.

Ispirata dall'articolo del New York Magazine di Jessica Pressler How Anna Delvey Tricked New York's Party People, l'inedito prodotto segue Vivian Kent (Anna Chlumsky), una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey (Julia Garner), l'ereditiera tedesca e celebrità di Instagram che è entrata a far parte della scena sociale di New York per farsi degli amici - e rubare i loro soldi.

Mentre Vivian si chiede se Anna sia qualcosa di più di una truffatrice, le due iniziano a sviluppare un legame di amore-odio. Nel cast troveremo anche Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Le primissime foto rilasciate mostrano la protagonista nei suoi momenti migliori (e nei peggiori): la vediamo divertirsi con indosso abiti firmati, e la vediamo in prigione, visitata da Vivian.

