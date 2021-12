Invasion 2 ci sarà! Apple annuncia il Rinnovo della Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La serie TV di fantascienza Invasion è stata rinnovata per una seconda stagione dal colosso californiano Apple.

Con i primi dieci episodi rilasciati ad Ottobre sulla piattaforma Apple TV+, la serie TV narra le vicende della Terra minacciata da una specie aliena. Il punto di vista di cinque persone sparse nel mondo donano una versione in tempo reale degli accadimenti mentre vivono le proprie esistenze.

Simon Kinberg, co-creatore insieme a David Weil, ha ringraziato in una nota i fan per il sostegno. La serie TV infatti ha ricevuto molti apprezzamenti, così da spingere Apple al rinnovo per un secondo capitolo. Kinberg, che insieme a Weil ha prodotto i film degli X-Men e diretto Dark Phoenix nel 2019, ha così espresso il suo entusiasmo:

"Sono davvero grato per tutto questo e ringrazio molto tutti i fan e spero di poter espandere l’universo dello show con questa opportunità di una seconda stagione".

Il cast è composto da: Sam Neill, Paddy Holland, Shamier Anderson, Shioli Kutsuna, Golshifteh Farahani, Firas Nassar e Billy Barratt.

Invasion è disponibile sulla piattaforma Apple TV+.

Fonte: Screen Rant