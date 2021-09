Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

A un mese dalla premiere Apple TV+ ha rilasciato il trailer di Invasion, la nuova serie drammatica di fantascienza basata sui personaggi del candidato all'Oscar Simon Kinberg (The Martian, X-Men: Days of Future Past) e David Weil (Hunters, The Twilight Zone).

Come suggerisce il titolo, Invasion racconta la storia di ciò che accade quando forze provenienti da tutto l'universo arrivano sulla Terra con intenzioni sinistre. La serie vede protagonisti Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.

Invasion è l'ultimo drama originale di Apple TV+ che si appoggia fortemente alla fantascienza, unendosi a un'impressionante lista di programmi che include For All Mankind - la serie di storia alternativa che esplora un mondo in cui la corsa spaziale USA vs Russia non è mai finita, e l'imminente Foundation - un adattamento della trilogia di fantascienza di Isaac Asimov.

Invasion farà il suo debutto su Apple TV+ venerdì 22 ottobre con i primi tre episodi. I successivi saranno rilasciati settimanalmente, ogni venerdì.

Fonte: Comic Book