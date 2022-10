Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Disney+ ha condiviso il trailer ufficiale della nuova serie TV coreana IN THE SOOP: Friendcation, che verrà rilasciata in Italia il 19 ottobre.

Il nuovo spettacolo vedrà nel cast Park Seo-jun (The Marvels), il rapper Peakboy, Choi Woo-shik (Parasite), Park Hyung-sik (Soundtrack #1) e V dei BTS, e seguirà la vita di questi cinque amici famosi che si allontanano dalla loro quotidianità per staccare la spina in un rilassante viaggio a sorpresa.