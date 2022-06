Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La serie limitata targata FX In Nome del Cielo (titolo originale, Under The Banner of Heaven) con Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones ha ufficialmente una data per la prima italiana.

Lo spettacolo è basato sul libro di Jon Krakauer e racconta i famigerati omicidi di Lafferty del 1984 avvenuti nello Utah. Garfield interpreta il detective Pyre, un devoto mormone che indaga sui crimini brutali e di conseguenza entra in conflitto con la sua fede. In particolare, segue gli eventi che hanno portato all’omicidio di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, nello Utah.

La miniserie sarà composta da sette episodi che verranno resi disponibili su Disney+, all'interno di Star. Scritto da Dustin Lance Black (Big Love), lo spettacolo presenta un cast stellare, tra cui Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

A differenza di molti degli ultimi drammi polizieschi, In Nome del Cielo è basato sulla vita reale ed è saldamente legato a tematiche religiose. La serie cerca di evidenziare il ventre oscuro del fondamentalismo religioso e come una fede incrollabile possa creare motivazioni violente.

In Nome del Cielo sarà rilasciato su Disney+ il 27 luglio.