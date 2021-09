Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Chris Columbus, regista di iconiche commedie per famiglie come Mamma ho perso l’aereo e Mrs. Doubtfire, nonché dei primi due capitoli di Harry Potter, è in procinto di cimentarsi con un nuovo progetto destinato al servizio streaming di Disney+.

In collaborazione con i suoi partner della 26th Street Pictures, Michael Barnathan e Mark Radcliffe, il produttore sta sviluppando una serie live-action basata sul ciclo di romanzi “House of Secrets”, che lo stesso Columbus ha scritto con Ned Vizzini.

Lo show vede come protagonisti i tre fratelli Walker, Brendan, Eleanor e Cordelia, che, assieme alla loro famiglia si trasferiscono in una misteriosa e vecchia casa vittoriana, un tempo appartenuta a Denver Kristoff, uno scrittore appassionato di occulto.

L’evento sarà la miccia che innescherà una serie di incredibili avventure: i ragazzi infatti, mentre affrontano il loro sinistro vicino, scopriranno di ritrovarsi all’interno di una dimora magica, che li trasporterà tra i numerosi mondi nati dalla fervida fantasia del precedente proprietario.

“Chris, Michael e Mark raccontano storie che capaci di attirare persone di ogni età e che, andando oltre i generi e le generazioni, offrono un senso di magia e meraviglia, il tutto supportato da personaggi ben caratterizzati”- ha così dichiarato Ayo Davis, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo creativo e la strategia di Disney TV – “C'è così tanta affinità con i loro film più acclamati e siamo lieti di lavorare con loro per rendere House of Secrets un'emozionante serie targata Disney+”.

Fonte: Comic Book