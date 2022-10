In Fase di Sviluppo una nuova Docuserie su John F. Kennedy

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Ashton Gleckman, il regista del documentario We Shall Not Die Now, lavorerà alla nuova docuserie su John F. Kennedy.

Il progetto, che RadicalMedia sta producendo insieme a Blackbird Pictures di Gleckman, dovrebbe debuttare nel 2023 in occasione del 60° anniversario dell'assassinio di JFK. Le aziende di produzione sono in trattative con piattaforme e reti streaming.

La docuserie cercherà di condividere la storia di Kennedy con una nuova generazione, raccontando i suoi primi anni, il suo tempo in guerra, il suo viaggio sulla scena politica e la sua presidenza.

Gleckman - che scrive, dirige e produce il prodotto - ha ottenuto un accesso senza precedenti alla Biblioteca Presidenziale di John F. Kennedy per raccontarne la vita e la leadership del più giovane presidente mai eletto.

"Ashton è un talento davvero straordinario e siamo lieti che ci abbia scelto come suoi partner per portare a compimento questa importantissima serie", ha affermato Jon Kamen, CEO di RadicalMedia e produttore esecutivo. "Il nostro obiettivo comune per questa serie speciale è trovare la casa giusta dove possiamo offrire al pubblico più ampio possibile la riflessione sui valori fondamentali, lo stile di leadership e l'amore per il dovere civico di Kennedy, specialmente per una nuova generazione a cui mancano modelli nello spazio politico di oggi”.

Fonte: Deadline