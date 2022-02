Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il regista canadese Julien Christian Lutz, conosciuto per i suoi video musicali di successo tra cui artisti del calibro di Rhianna, Jay-Z, Kanye West, Usher e Justin Bieber, è al lavoro per creare la serie TV indipendente canadese Robyn Hood per Boat Rocker Studios e Televisione Globale.

Lo show, che sarà girato a tra le città di Toronto e Hamilton, in Ontario, debutterà sulla rete globale canadese nel 2023. Non si conosce la composizione del cast, ma il dramma di otto episodi offrirà una versione moderna della leggenda dell'eroe popolare del Regno Unito.

La trama sarà infatti incentrata su una giovane donna, Robyn Loxley, la cui band hip-hop mascherata, The Hood, impara a combattere per ciò che è giusto e ritenere responsabili coloro che hanno il potere usando la loro avidità.

Questa è una vera e propria rivoluzione visto che nel corso del tempo questo personaggio è sempre stato interpretato solo da uomini, per esempio il film del 2010 Robin Hood con Russel Crowe.

Lutz, alias Director X, ha dichiarato in un comunicato stampa:

"Questo è il momento perfetto per modernizzare Robin Hood. Attualmente viviamo nell'età dell'oro 2.0, dove i miliardari hanno troppo e i poveri hanno troppo poco. Abbiamo bisogno di qualcuno che combatta per la giustizia".

Lo sceneggiatore Chris Roberts, che a lavorato a Orphan Black, sarà anche il produttore esecutivo di questo nuovo show.

