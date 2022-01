Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Presto costerà un po' di più seguire i nostri spettacoli preferiti: Netflix sta aumentando il prezzo di tutti i piani di abbonamento negli Stati Uniti e in Canada.

Con effetto immediato per i nuovi utenti, il piano standard per gli abbonati statunitensi (che consente l'utilizzo di due schermi HD ed è il piano più popolare) aumenta da 13,99$ a 15,49$ al mese.

Netflix aveva già aumentato i suoi prezzi a gennaio 2021, con i consumatori che hanno visto aumentare di circa 1-2$ tutti i piani di abbonamento.

"Comprendiamo che le persone hanno più scelte per quanto riguarda le piattaforme di streaming, e ci impegniamo a offrire un'esperienza ancora migliore per i nostri membri", ha affermato un rappresentante di Netflix. "Stiamo aggiornando i nostri prezzi in modo da poter continuare a offrire un'ampia varietà di opzioni di intrattenimento di qualità. Come sempre, offriamo una gamma di piani in modo che i membri possano scegliere un prezzo che si adatti al loro budget".

Gli attuali abbonati inizieranno a vedere le modifiche entrare in vigore "nelle prossime settimane", a seconda del loro ciclo di fatturazione. Gli abbonati riceveranno una notifica con 30 giorni di anticipo tramite e-mail e notifica in-app.

Attualmente, la tariffa in Italia vede:

Piano Base: 7,99€ al mese (qualità SD e un dispositivo di accesso)

(qualità SD e un dispositivo di accesso) Piano Standard: 12,99€ al mese (qualità FullHD e due dispositivi di accesso)

(qualità FullHD e due dispositivi di accesso) Piano Premium: 17,99€ al mese (qualità 4K e quattro dispositivi di accesso)

Non è ancora chiaro se e quando i prezzi subiranno variazioni anche nel nostro Paese.

