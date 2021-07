Il Signore degli Anelli: una Petizione dei Fan contro le Nudità

Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 10 giugno 2021

Nonostante non siano ancora trapelati particolari dettagli, ne filmati della nuova serie TV Amazon su Il Signore degli Anelli ci sono già molte discussioni al riguardo.

L'adattamento di un'altra opera del grande J. R. R. Tolkien infatti, ha generato molte aspettative e molte sono le teorie nate trai i fan. Una voce che ha iniziato a emergere alla fine del 2020, suggerisce che la serie proporrà una qualche forma di nudità o scene di sesso.

Questo dettaglio è stato accolto con risposte contrastanti tra i fan del lavoro originale di Tolkien, tanto che è stata lanciata una nuova petizione per cercare di impedire che le scene in questione venissero girate.

Petizione questa, lanciata dall'account Cathoholic Memes, recentemente diventata virale su Change.org e che chiede che la serie cerchi di tenere un tono più familiare.

"Amazon Prime ha la prossima serie de Il Signore degli Anelli, ambientata prima della trilogia. Hanno assunto "istruttori dell'intimità" e hanno chiesto che gli attori si sentissero a proprio agio nel recitare scene di nudo nel corso del casting. Il lavoro di Tolkien è davvero sano e ricco di un incredibile simbolismo cristiano. Era un cattolico devoto e la sua memoria non ha bisogno di essere macchiata con nudità gratuita o addirittura nudità minima. Le creazioni di Tolkien sono sempre state per lo più amiche della FAMIGLIA...TENETELO IN QUEL MODO".

Questo è il testo della petizione che ha già raccolto oltre 40.000 firme.

A riprese della prima stagione già in corso, non è chiaro se questa petizione potrebbe effettivamente sortire qualche effetto e portare a una modifica di contenuti di questa tipologia.

Occorre tuttavia tenere in considerazione la serie in questione è una priorità finanziaria per Amazon, dato il prezzo elevato che sta sostenendo e, un potenziale piano di cinque stagioni. Se le firme dovessero crescere particolarmente, ignorare una grande fretta di pubblico potrebbe portare a conseguenze nefaste.

Cosa ne pensate di questa petizione? Siete d'accordo? Secondo voi porterà effettive conseguenze nell'attesissimo show fantasy?

