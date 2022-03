Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Fotografie e dipinti inediti di J.R.R. Tolkien, l'autore dei libri fantasy Il Signore degli Anelli, sono stati rilasciati dall'eredità dello scrittore, insieme a bozze di manoscritti e lettere. Nello specifico, la Tolkien Estate - l'organo giuridico che detiene e amministra la proprietà intellettuale dello scrittore britannico - ha pubblicato questo materiale inedito.

Tra il nuovo materiale, ci sono registrazioni audio e videoclip con Tolkien e suo figlio Christopher, scomparso nel 2020. La data del rilancio del 26 febbraio è significativa nella tradizione dell'autore, perché il 26 febbraio 3019 rappresenta la data nella Terza Era in cui la Compagnia dell'Anello fu sciolta ad Amon Hen e Frodo e Sam partirono per il loro viaggio verso Mordor.

Per Tolkien il personale processo creativo includeva la scrittura, la pittura, la creazione di mappe e l'invenzione di linguaggi, cosa che fece per la trilogia Lo Hobbit, Il Silmarillion e Il Signore degli Anelli - che fu originariamente pubblicata tra il 1954 e il 1955. Inoltre Christopher Tolkien disegnò molte delle mappe originali che descrivono in dettaglio il mondo della Terra di Mezzo.

L'adattamento più recente sarà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che si svolgerà durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e che verrà rilasciata su Amazon Prime Video il 2 settembre.

Il co-showrunner J.D. Payne, ha affermato che il progetto è pensato per una espansione:

"Abbiamo parlato con la proprietà di Tolkien. La narrazione sarà fedele ai nuovi materiale, racconteremo diversi anni di storia".

Durante il Super Bowl è stato svelato il primo teaser trailer della serie TV composta da otto episodi e in arrivo a fine estate.

