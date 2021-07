Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Al suo rilascio nel 2001, la trilogia de Il Signore degli Anelli era diversa da qualsiasi cosa gli spettatori avessero mai visto prima, e la nuova serie TV di Amazon Prime Video basata sull'amato mondo di J.R.R. Tolkien - attualmente in produzione - sembra mirare allo stesso tipo di effetto. Proprio per questo, Amazon non baderà a spese.

Sapevamo quanto la piattaforma ha investito in questo spettacolo, e la sensazione è che si stia realizzando qualcosa di molto speciale e a dir poco unico. L'attore Benjamin Walker ha recentemente rilasciato un'intervista e, sebbene non volesse rivelare nulla di specifico sulla serie - anche l'identità del suo personaggio è ancora tenuta segreta - ha rivelato cheIl Signore degli Anelli sarà molto particolare:

"Ho lavorato ad alcuni progetti in cui mi è stato detto: 'Non puoi parlarne'. Di solito è davvero fastidioso, perché sei emozionato e pensi: 'Che differenza fa?'. Ma su questo lavoro, avendo passato diverso tempo a costruirlo, entusiasta come sei, non vuoi spoilerarlo. La gente non ha mai visto quello che stiamo facendo. Sarà emozionante".

Dato il successo e la popolarità della trilogia originale de Il Signore degli Anelli, l'asticella per la nuova serie Amazon è già piuttosto alta. Secondo Walker, tutta questa pressione è parte di ciò che rende la produzione così eccitante e divertente:

"Non la vedo necessariamente come una pressione. La vedo come qualcosa che ti ricorda di concentrarti. C'è molto interesse e molte persone che hanno grandi aspettative, ma mi piace. La gente vuole che sia buono. Fortunatamente, tutti quelli che lavorano allo spettacolo vogliono davvero che sia buono. C'è un sacco di ricerca che va fatta per comprendere il materiale originale. E poi le persone che stanno mettendo pressione, ovvero i fan, sono in realtà alcune delle persone più informate e disponibili al mondo su Tolkien".

La data di uscita de Il Signore degli Anelli è ancora sconosciuta. Non perderti tutti gli ultimi aggiornamenti: dai un'occhiata alla sezione relativa!

Fonte: Comic Book