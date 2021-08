Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Da quando è stata rilasciata la data di uscita con un’anteprima ed è stata annunciata la fine delle riprese della nuova serie TV targata Amazon Prime Video, ispirata alla saga de Il Signore Degli Anelli, la febbre per il mondo degli Hobbit e per la Terra Di Mezzo è esplosa riportando i fan indietro nel tempo, nel 2001, quando usciva nei cinema il film La Compagnia dell’Anello.

Realizzata in Nuova Zelanda esattamente come i tre film che compongono la saga, protagoniste della serie TV saranno, anche questa volta, le location epiche ed evocative nelle quali la natura regna sovrana, come, per esempio, Minas Tirith, la capitale di Gondor.

Mentre la prima stagione è stata appunto girata in Nuova Zelanda, la seconda stagione, annunciata già a novembre 2019, si sposterà nel Regno Unito. Questo passaggio, secondo un comunicato stampa dato dalla produzione, si allinea con la strategia dello studio di espandere la propria impronta produttiva e investire in spazi in tutto il Regno Unito. Questa decisione non tiene conto, però, di come lo scenario della Nuova Zelanda ha disegnato l'ambientazione della Terra di Mezzo sullo schermo per oltre vent'anni. Anche se la serie TV non avrebbe corrispondenze con i film di Peter Jackson, condividerà comunque quel linguaggio visivo, almeno per una stagione.

Non tutti i fan hanno apprezzato la notizia, ma la reazione più spontanea è arrivata proprio dal volto simbolo del franchise lo hobbit Frodo Baggins, l'attore americano Elijah Wood, che ha voluto commentare la notizia in modo caustico ma molto chiaro, con un facepalm inequivocabile,

Tutto quello che si sa della serie TV è che si svolge migliaia di anni prima degli eventi raccontati in Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli, dove un cast di vecchi e nuovi personaggi dovrà cercare di resistere davanti a un male oscuro che vuole impossessarsi della Terra Di Mezzo.

In attesa di un trailer ufficiale che possa dire di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alle ultime notizie relative alla serie TV!

Fonte: Variety