Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Amazon Prime Video rivela il titolo ufficiale dell’adattamento delle serie TV dall’amata trilogia fantasy di J.R.R. Tolkien, che sarà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

In precedenza era stato confermato che la narrazione della serie TV si sarebbe svolta durante la cosiddetta Seconda Era, quando gli Anelli del Potere furono forgiati da Sauron. Il titolo quindi si focalizza sull'importanza degli anelli, che saranno un aspetto fondamentale per la storia.

Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno dichiarato:

"Questo è un titolo perfetto per questo prodotto. La narrazione unisce tutti i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l'ascesa dell'Oscuro Signore Sauron, l'epica storia di Númenor e l'Ultima Alleanza di Elfi e Uomini. Finora, il pubblico ha visto sullo schermo solo la storia dell'Unico Anello, ma prima ce n'erano molti e siamo entusiasti di condividere la storia epica di questi racconti".

La serie TV è appunto ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi dei film e dei romanzi del film. Iniziata in un periodo di relativa pace, lo show segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo.

È interessante notare che il video rilasciato da Amazon Prime Video, per la rivelazione del titolo, è stato realizzato non utilizzando una grafica computerizzata. L'esperto fonditore e artista dei metalli Landon Ryan ha collaborato con il regista Klaus Obermeyer e il leggendario pioniere degli effetti speciali di Hollywood e artista Douglas Trumbull per catturare il metallo fuso che si muove attraverso le incisioni in una lastra di sequoia proveniente da fonti sostenibili utilizzando un sistema di telecamere 4K.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile dal 2 settembre Amazon Prime Video.

Fonte: Deadline