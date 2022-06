Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sembra che assisteremo a un ritorno al passato nella realizzazione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. I primi tre film di Jackson de “Il Signore degli Anelli” hanno ottenuto anche consensi per aver messo in mostra il meraviglioso lavoro protesico e del trucco delle creature, ma nella trilogia de “Lo Hobbit” il regista ha deciso di seguire la strada della CGI per personaggi Orchi come Azog e Bolg, e i fan sono stati a lungo critici riguardo questa decisione.

Il produttore esecutivo Lindsey Weber ed il capo del dipartimento protesi Jamie Wilson hanno rassicurato i fan, spiegando che nella serie TV è stato utilizzato un approccio più pratico e gli effetti visivi sono stati adoperati solo per piccole modifiche alle protesi per scene d'azione o per mostrare gruppi numerosi di orchi.

Lindsey Weber haanche spiegato:

"Quando sono vicini alla telecamera, gli Orchi sono davvero verosimili. Abbiamo deciso sin da subito di rendere lo show il più reale possibile e ridurre al minimo gli effetti visivi, poiché l'occhio umano migliora sempre di più, e sa cosa è reale e cosa no. Un sacco di lavoro entra in gioco quando sono presenti acrobazie e scene d'azione, per le quali necessita un aiuto all'uomo, quindi questo si trasforma in effetto visivo. [...] Abbiamo lavorato molto sulle protesi, rendendole sottili e comode per gli attori, ma ci sono elementi come ad esempio i denti che sono un incubo da indossare, e che possono consumarsi velocemente".

Ma la più grande rivelazione riguarda la presenza di orchi femmine, che dovrebbero essere presenti per la prima volta nella saga.

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile da partire dal 2 settembre su Prime Video.

Ricordiamo che lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione.

