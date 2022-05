Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Sean Astin, interprete di Samwise Gamgee, il devoto compagno di Frodo, durante il Calgary Expo 2022, ha voluto esporre la sua sensazione riguardo alle prime immagini de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, l’attesa serie TV targata Prime Video.

L'attore californiano ha dichiarato di aver avuto un’ottima impressione durante la visione del primo teaser trailer:

"Io per primo sono eccitato. Ho visto il trailer e mi ha fatto venire i brividi. Mi è sembrato che avessero colto nel segno. Per tutto il tempo mi sono detto: lo faranno bene. Non c’è modo che Amazon paghi quasi un miliardo di dollari per un franchise solo per rovinarlo".

Astin inoltre è convinto che lo show porterà nuovi fan a conoscere l’universo fantasy di J.R.R. Tolkien portando ad un’impennata del franchise:

"Per almeno una generazione intera, se non due, sarà una novità assoluta. Finiranno per scoprire la nostra versione de Il Signore degli Anelli in seguito alla visione di ciò che sarà nuovo per loro. Porterà nuova consapevolezza a ciò che abbiamo fatto, quindi è ok per me. E se nel caso improbabile non fosse buono, andrebbe bene comunque. Sostengo le persone che sono determinate, che ci provano e che si esprimono. E mi sento così per tutti i remake. Ci sono alcuni classici intoccabili per i quali uno dice ‘per favore non metteteci mano’, ma la verità è che niente potrà mai cancellarli".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 2 settembre e sarà composta da otto episodi, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì.

Fonte: Comic Book