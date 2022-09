Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Elon Musk ha recentemente espresso forti critiche su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: su Twitter ha infatti affermato quanto i personaggi - esclusa Galadriel - non siano di suo gradimento.

Tolkien potrebbe non avere voce in capitolo, ma molte scelte prese all'interno della serie TV di Prime Video non contraddicono direttamente la scrittura. Anzi, alcune in realtà aderiscono al materiale originale più di quanto si possa pensare! Nonostante tutto, il capo della Tesla non è entusiasta di questi sviluppi:

"Tolkien si sta rivoltando nella tomba. Quasi ogni personaggio maschile finora è un codardo, un cretino o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica".

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice. — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

A proposito di Galadriel, la sua interprete Morfydd Clark ha parlato del suo personaggio e dello stesso J.R.R. Tolkien:

Immagino che la serenità se la sia guadagnata con fatica. Non credo che si arrivi a quel livello di saggezza senza passare attraverso alcune cose. Lei in realtà parla della saggezza come una perdita di innocenza, che è stata una cosa davvero importante per me da trovare. Ad esempio, quanto si è giovani quando si hanno ancora migliaia di anni? Quindi ho pensato a quale innocenza avesse perso durante questo periodo. Gli elfi della Terza Era si sono evoluti fino a un certo punto. Gli elfi della Prima Era sono molto disordinati e si fregano l’un l’altro, si combattono e si deridono a vicenda. Sono la storia della Terra di Mezzo e quindi cambiano continuamente. Per tutti noi che interpretiamo personaggi canon è stato davvero interessante esplorare come questi personaggi siano diventati ciò che conosciamo".

"C’è un pezzo in cui Tolkien descrive Galadriel mentre si lega i capelli in una corona con una treccia mentre va in battaglia", ha aggiunto. “Mi sono detta: 'Wow, questo apre molte possibilità, ovvero che questo sia accaduto'. Inoltre, Tolkien ha cambiato le sue idee su Galadriel, rendendola più interessante. Mi sono chiesta: 'Perché Tolkien aveva bisogno che Galadriel fosse così?'. Credo che con l’avanzare dell’età si sia innamorato di lei, e perciò c’è una certa fluidità nel suo personaggio".

