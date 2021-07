Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La terza stagione della serie TV animata Il Principe dei Draghi è arrivata nel 2019 e successivamente la produzione si è bloccata per la pandemia. Dopo molta confusione sul rinnovo della serie originale Netflix di Wonderstorm e Bardel Entertainment, i produttori hanno annunciato ufficialmente la quarta stagione.

Grazie ad un nuovo aggiornamento dai creatori Aaron Ehasz e Justin Richmord durante il panel Comic-Con at Home di quest'anno, sembra che lo show verrà completato sulla base dei sette libri della saga.

Purtroppo Ehasz ha anche confermato che non c'è ancora una data di uscita fissata al momento per la quarta stagione. Il co-creatore ha così spiegato:

"So che molte persone sono ansiose di sentire cosa sta succedendo. Grazie per la vostra pazienza. Grazie per l'attesa. Non abbiamo una data ancora. Il team ha costruito con entusiasmo ed energia lo spettacolo, costruendo la saga, costruendo la quarta stagione e le stagioni in arrivo. Siamo nel bel mezzo della produzione. Sono state scritte molte sceneggiature. Stanno tornando bellissimi design e storyboard, ed è un momento molto eccitante. Quindi la stiamo costruendo e siamo entusiasti".

Ehasz ha inoltre promesso ai fan che riceveranno maggiori informazioni non appena saranno disponibili:

"Vorrei potervi dare più notizie oggi, ma non posso ancora. Non appena avremo la data, la forniremo. Ma stiamo costruendo qualcosa di cui siamo davvero orgogliosi e penso che lo adorerete".

In attesa di nuovi aggiornamenti vi invitiamo a restare collegati!

Fonte: Comic Book