Il Poster e il Trailer della nuova Serie TV Amazon su Maradona

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Diego Armando Maradona è conosciuto come uno dei più grandi calciatori professionisti al mondo. Nato in Argentina, è stato uno dei due vincitori congiunti del Fifa Player of the 20th Century. Amazon Prime Video ha così deciso di creare un'esclusiva serie TV di dieci episodi incentrata sulla vita del calciatore. La piattaforma di streaming ha recentemente rilasciato il trailer e il poster ufficiale.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Lo show biografico seguirà i trionfi, le sfide e le polemiche del leggendario calciatore. Il trailer della serie TV fornisce alcuni spunti sulla storia, mostrando le umili origini di Maradona in Argentina. Svelerà poi gradualmente l'ascesa della sua carriera rivoluzionaria attraverso i club di Barcellona e Napoli. Aggiungerà anche il suo ruolo fondamentale nel portare la sua nazionale alla Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Interpreteranno il fuoriclasse argentino nelle diverse fasi della sua vita: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt.

La serie TV è scritta da Guillerno Salmerón e Silvina Olschansky e diretta da Alejandro Aimetta che è anche lo showrunner. Le scene sono state girate in Argentina, Messico e Uruguay.

Maradona: Sogno Benedetto sarà in streaming con dieci episodi dal 29 ottobre sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Di seguito il trailer rilasciato.

Fonte: Digital Spy