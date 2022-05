Il Giovane Ispettore Morse si concluderà con la 9° Stagione

Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Arriva una triste notizia per i fan di Endeavour Morse: la serie TV tratta dai romanzi di Colin Dexter, nota in Italia come Il Giovane Ispettore Morse, si concluderà con la nona stagione.

La decisione è stata presa di comune accordo dai produttori di Mammoth Screen e dallo sceneggiatore Russell Lewis, nonché dalle star dello show Shaun Evans (Endeavour Morse) e Roger Allam (Fred Thursday).

Il produttore esecutivo Damien Timmer ha commentato la cancellazione con una nota che vi riportiamo di seguito:

"Endeavour è stato un vero e proprio atto d'amore da parte di tutti noi, e rendiamo omaggio a Russell Lewis per il suo straordinario risultato nel raccontare la maggiore età di Endevour Morse attraverso 72 ore di TV".

Russell ha sempre daputo dove voleva che finisse la serie; ormai il fatidico 'Remorseful Day' è alle porte. Vorremmo ringraziare Shaun e Roger e tutti gli altri membri della famiglia Endeavour dentro e fuori lo schermo, e i fan della serie TV sia nel Regno Unito che all'estero.

Russell ha molti assi nella manica per gli ultimi tre episodi, che vedranno il ritorno di volti familiari e nuove sfide per Endeavour e Thursday da affrontare, prima dell'addio finale".

La data di uscita della nona stagione de Il Giovane Ispettore Morse non è ancora stata annunciata, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena trapeleranno nuove notizie.

Fonte: TVLine