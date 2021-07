Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Con The Conjuring, il franchise horror con il maggior incasso nella storia del cinema, è impossibile pensare che WarnerMedia si tirerà indietro sulla possibilità di creare nuovi prodotti basati su un marchio così noto, soprattutto ora che HBO Max ha molti spazi a disposizione.

Infatti sembra davvero che questo universo dell'horror possa espandersi ancora. Non a caso ci sono dei progetti in corso quali, per esempio, The Conjuring 4 e un sequel di The Nun (spin-off The Conjiuring 2).

Il recente successo di The Conjuring - Per Ordine del Diavolo, che è stato certamente ostacolato dagli effetti della pandemia ma è comunque riuscito a incassare quasi 200 milioni di dollari al botteghino, ha spinto gli incassi totali oltre la soglia dei 2 miliardi di dollari, consolidando il franchise.

Ecco così che i rumors usciti recentemente sull'ipotesi della creazione di una serie TV spin-off del film originale del 2013 non sembrano da escludersi.

Le avventure dei protagonisti del franchise Ed e Lorraine Warren potrebbero avere altre storie da affrontare grazie anche agli spin-off di The Nun e Annabelle, sia che vengano raccontate sul grande schermo che sul piccolo schermo. Infatti c'è un numero enorme di miti, leggende, fantasmi e demoni che potrebbero essere impiegati e riadattati come parte di The Conjuring Universe.

